Morelia, Michoacán, 3 de agosto de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio inicio al curso de verano en el que participan 250 hijas e hijos del personal de la Guardia Civil, como parte de las acciones de dignificación policial orientadas a fortalecer el bienestar y la integración de las familias de quienes diariamente trabajan por la seguridad de las y los michoacanos.

Durante el arranque de actividades, se destacó que este programa representa un reconocimiento al compromiso de las y los guardias civiles, quienes cumplen con la labor de proteger a la población. A través de este curso, la SSP brinda a las infancias un espacio de convivencia, aprendizaje y recreación durante el periodo vacacional.

A lo largo de la semana, las niñas y los niños participarán en talleres deportivos, dinámicas de integración, actividades recreativas y jornadas culturales. Asimismo, convivirán con distintas áreas de la Guardia Civil y realizarán visitas a espacios como el Agrupamiento de Equinos y Caninos, además de otras actividades diseñadas para fomentar el aprendizaje y la sana convivencia.

Las actividades también promueven valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto, la solidaridad y el compañerismo, con el propósito de que las y los participantes fortalezcan sus habilidades sociales mientras disfrutan de una experiencia recreativa durante sus vacaciones.

La SSP fortalece la dignificación policial al reconocer que detrás de cada guardia civil existe una familia que también contribuye al servicio que presta la corporación, impulsando programas que favorecen su bienestar y estrechan los vínculos entre la institución y su personal.