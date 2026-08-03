Morelia, Mich.- Lunes 03 de agosto de 2026.- Un agresivo grupo de comuneros de Arantepacua que se manifestaba sobre el Libramiento Sur, a la altura de Casa Michoacán, protagonizó un enfrentamiento con elementos del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP), dejando momentos de tensión, con lanzamiento de piedras, garrotazos, golpes y quema de llantas.

#Seguimiento #Videos ➡️ Comuneros de Arantepacua se enfrentan con policías durante bloqueo en Morelia dejando momentos de tensión, con lanzamiento de piedras, garrotazos, golpes y quema de llantas. 🚨 pic.twitter.com/fBrcenTg2Z — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 3, 2026

Los quejosos atraviesan pipa de gas LP

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, cuando los manifestantes bloquearon la vialidad para impedir el paso de vehículos. Además, atravesaron una pipa repartidora de gas LP, situación que generó preocupación debido a que incendiaron neumáticos cerca de la unidad, lo que representaba un riesgo para la población y los propios manifestantes.

Al percatarse de la situación, los oficiales acudieron al lugar con la intención de retirar la pipa de gas. Sin embargo, los comuneros comenzaron a lanzar piedras contra los agentes, lo que derivó en una confrontación que se prolongó durante varios minutos.

Posteriormente, los elementos policiales lograron restablecer el orden y retiraron la unidad repartidora de gas de la zona.

Fracasa primer intento de diálogo

Pese a ello, el bloqueo continuó y trascendió que autoridades del Gobierno de Michoacán enviaron a un representante para dialogar con los inconformes; sin embargo, éste presuntamente fue recibido a golpes.

#Video 🚨 Comuneros de Arantepacua agreden a golpes al director de Gobernación Ricardo Palomino; el gobierno del estado condena la agresión. ⬇️ pic.twitter.com/L1Iu3eI7ho — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 3, 2026

Se espera que exista un nuevo intento de diálogo entre las partes para buscar una solución a la problemática y restablecer la circulación en la zona.

AGENCIA RED 113