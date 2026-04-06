La Unión, Guerrero.- 06 de abril de 2026,. Tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó el choque de frente entre un auto y una camioneta, sobre la autopista Siglo XXI, en su tramo Feliciano – Lázaro Cárdenas.

El aparatoso accidente tuvo lugar a la altura de la comunidad de Zacatula, en los límites de Guerrero y Michoacán, donde colisionaron de frente una camioneta tipo Pick-up y auto compacto de color azul, este último acabó totalmente destrozado a consecuencia del brutal impacto.

En el sitio paramédicos auxiliaron los ocupantes del coche, uno de ellos prensado por lo que fue necesario el uso de equipo hidráulico para sacarlo de entre los hierros retorcidos. Los pacientes fueron trasladados a un nosocomio cercano para su adecuada valoración médica.

Oficiales de Guardia Nacional de la División Seguridad en Carreteras e Instalaciones realizaron los peritajes respectivos, para que la autoridad competente determine responsabilidades.

AGENCIA RED 113