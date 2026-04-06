Morelia, Michoacán, a 06 de abril de 2026. – Las y los deportistas que representan a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) rumbo a la Universiada Nacional iniciaron con el pie derecho su actividad, ya que en la fase estatal, que comenzó el 23 de marzo y que tiene como sede las instalaciones nicolaitas, tienen un balance positivo.

Hasta el momento, el equipo femenil de básquetbol ha sido el único en certificar su calificación a la fase regional tras caer ante la Universidad Montrer, pero vencer a la Universidad de Durango y a la Escuela Normal de Educación Física (ENEF) en el duelo por el pase.

Por su parte, la escuadra varonil de baloncesto se logró llegar a las semifinales del clasificatorio luego de imponerse a la Universidad de Morelia (UDEM) y a la Escuela Normal de Tiripetío. En caso de ganar su partido en ‘semis’, los nicolaitas también accederán al regional.

En lo que se refiere al fútbol soccer femenil, las representantes de la Casa de Hidalgo han derrotado a la Universidad de Durango y a la Universidad Montrer, por lo que se encaminan a la siguiente ronda.

El fútbol soccer varonil también lleva un buen paso al acumular victorias sobre la Universidad de Morelia (UDEM), Tecnológico del Valle y la Universidad de Durango.

Y por último, el fútbol bardas varonil marcha con paso perfecto tras ganarle a la Universidad de Morelia (UDEM), Escuela Normal de Tiripetío, Universidad de Durango, Escuela Normal de Educación Física (ENEF) y Universidad Montrer.

Cabe mencionar que la actividad se puso en pausa debido a las vacaciones de Semana Santa, pero se reanudará el lunes 13 de abril con fútbol soccer y también comenzará el básquetbol 3×3 y voleibol, en ambas ramas.