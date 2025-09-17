Apatzingán, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- Como parte de la Operación Apatzingán, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) junto con la Policía Municipal, detuvieron a tres personas en portación de tres armas de fuego, municiones, cargadores y un vehículo.

El aseguramiento se realizó en la localidad de La Huerta, donde agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Policía local realizaban tareas de vigilancia.

En el hecho detuvieron a dos hombres y una mujer, a quienes les decomisaron dos armas largas calibre 7.62X39 milímetros, un arma corta calibre .9 milímetros, 539 cartuchos útiles, 23 cargadores y una camioneta marca Ford; mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

La SSP mantiene acciones firmes contra todo delito que vulnere la integridad física y patrimonial de las y los ciudadanos, y está a su servicio a través de las líneas telefónicas 911 emergencias y 089 denuncia anónima.