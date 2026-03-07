Tarímbaro, Mich.- Sábado 07 de marzo de 2026.- En protesta por la combi que fue quemada por delincuentes durante la mañana de este sábado sobre la carretera Tarímbaro-Álvaro Obregón, a la altura de Cuitzillo Grande, varios choferes de la Ruta Gris con Negro se manifestaron y bloquearon la mencionada vialidad para exigir seguridad y la reparación del daño.

Hasta el momento se desconoce por cuánto tiempo permanecerá cerrado el camino; sin embargo, la situación ha generado complicaciones de tránsito en la zona y algunos conductores buscan vías alternas para continuar sus trayectorias.

El lugar se mantiene resguardado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).