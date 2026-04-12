Jacona, Mich.- 12 de abril de 2026.- Por motivos desconocidos un hombre fue blanco de una agresión armada en la colonia Nueva España de la ciudad de Jacona, en la que milagrosamente la victima solo sufrió un rozón de bala en la cabeza.

Lo anterior se registró en la calle Altamirano del citado asentamiento, donde al escuchar las detonaciones, algunas personas solicitaron ayuda al servicio de emergencias, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad y de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al área de intervención y revisaron a Carlos Antonio G., de 31 años de edad, vecino del lugar, el cual presentaba un rozón de proyectil en el cráneo, siendo canalizado a un nosocomio de Zamora.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado se encargaron de iniciar las investigaciones del caso, con la finalidad de lograr su esclarecimiento.

AGENCIA RED 113