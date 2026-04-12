Copándaro, Mich.- Domingo 12 de abril de 2026.- Un autobús de turismo se estrelló contra la base de un puente tras chocar levemente contra la retaguardia de un camión que transportaba gas LP. El accidente dejó dos personas lesionadas y ocurrió sobre la autopista México-Guadalajara, indicaron autoridades policiales y de rescate.

Lo anterior se registró durante la mañana de este domingo, aproximadamente en el kilómetro 251, a la altura de la población de Jacarandas, localizada en el municipio de Copándaro de Galeana.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911. Posteriormente acudieron los Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) y paramédicos, quienes auxiliaron a los heridos y los canalizaron a un hospital.

Las fuentes indicaron que uno de los vehículos involucrados en el percance es de la empresa Traninn Logistic, cuyos contenedores de gas afortunadamente no presentaron fuga; y la otra unidad es el autobús de la compañía EuroTravel, el cual terminó siniestrado a la orilla del camino y a punto de volcar.

Agentes de la Guardia Nacional División Carreteras apoyaron en las labores de abanderamiento y realizaron el peritaje correspondiente del incidente, asimismo solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado.

AGENCIA RED 113