Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026.- Luego de cinco meses de construcción, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla abrió a la circulación el puente norte del distribuidor vial Eréndira, ubicado en las inmediaciones del Mercado de Abastos, con el cual, esta obra de infraestructura tiene ya flujo vehicular en ambos sentidos para beneficio diario de 392 mil personas.

La obra del distribuidor vial contempla dos puentes con tres carriles cada uno, y cuatro carriles más a nivel. Estos últimos se habilitarán próximamente, informó el mandatario, quien destacó que para la edificación se destina una inversión estatal de 442 millones de pesos, sin necesidad de contratar deuda pública.

Ramírez Bedolla recordó que fue en septiembre del año pasado cuando se abrió a la circulación el puente sur del distribuidor vial Eréndira, por lo que, con ambos sentidos abiertos de manera parcial, se agilizará el tránsito y se mejorarán los tiempos de traslado en el norte de Morelia.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que serán más de 153 mil vehículos los que diariamente transiten por esta zona, ya sea por el libramiento o que ingresen al Mercado de Abastos o colonias aledañas; mientras construyen los cuatro carriles a nivel y el bajopuente, que tendrá el tamaño equivalente a la plaza de Armas.

Detalló que el bajopuente contará con iluminación LED, juegos infantiles, aparatos de calistenia, banqueta podotáctil, plaza pública, módulos de seguridad y de atención a las mujeres, área para mascotas y skatepark, para ofrecer a las y los habitantes de las colonias cercanas espacios de recreación.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Finanzas, Luis Navarro y del Migrante, Antonio Soto; la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís; el delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Arias Reyes; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; la legisladora local, Giulianna Bugarini; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Alejandro Vargas Acosta; entre otras autoridades estatales y municipales, así como habitantes beneficiados.