Morelia, Michoacán, 19 de enero del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó los avances en la transformación de la Guardia Civil, como parte de la estrategia estatal para consolidar una policía profesional, equipada y cercana a la ciudadanía, mediante la modernización del equipamiento, actualización táctica continua e implementación de mecanismos transparentes en la designación de mandos.

Durante la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, destacó que la Guardia Civil implementa un programa integral de profesionalización alineado a estándares nacionales e internacionales. Este esquema académico comprende más de 23 cursos enfocados en derechos humanos, policía primer respondiente, cadena de custodia, uso de la fuerza y armas de fuego, medicina táctica y atención a víctimas con perspectiva de género.

Para fortalecer la operatividad, se destacó la incorporación de más de mil 69 armas, destinadas a potenciar las capacidades de disuasión y reacción policial. Asimismo, se renovó el parque vehicular con 106 nuevas patrullas, incluyendo unidades Police Interceptor, Jetta A7, Ram 2500 y modelos Ford, lo que permitirá optimizar los tiempos de respuesta y consolidar la presencia territorial.

Además, en cumplimiento al compromiso de fortalecer a la Guardia Civil, se hizo entrega de 800 cámaras corporales y 340 chalecos balísticos, mejorando así las condiciones de seguridad y desempeño diario de las y los elementos. El secretario explicó que como parte de las acciones para atender escenarios de alto riesgo, se incorporaron cinco vehículos blindados de ataque, destinados a operaciones tácticas especializadas.

Como parte del fortalecimiento institucional, se anunció la convocatoria para la integración del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Esta unidad de élite, destinada a misiones tácticas de alto impacto, implementará un proceso de selección basado en estándares de excelencia, diseñado para reclutar perfiles que se distingan por su disciplina inquebrantable, integridad y capacidades operativas avanzadas.

También se anunció la convocatoria para el reclutamiento del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), una unidad destinada a misiones tácticas de alto impacto. Se implementará un proceso de selección basado en estándares de excelencia, diseñado para reclutar perfiles que se distingan por su disciplina, integridad y capacidades operativas avanzadas.