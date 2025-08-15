Huaniqueo, Mich.- Viernes 15 de agosto de 2025.- Un tráiler ardió en llamas tras volcar sobre la autopista México-Guadalajara, dentro de la región de Huaniqueo, informaron fuentes allegadas al tema, las cuales agregaron que sólo hubo daños materiales.

El incidente se registró durante la mañana de este viernes en el tramo carretero Cuitzeo-Panindícuaro, aproximadamente en el kilómetro 282. Se supo que la unidad de carga terminó siniestrada en la cuneta central y no obstaculizó el paso de otros vehículos.

Varios automovilistas reportaron la situación al número de emergencias 911, después acudieron patrulleros y bomberos, éstos últimos sofocaron la lumbre. Consecutivamente los oficiales de la GN se encargaron del peritaje respectivo y pidieron una grúa para retirar el tractocamión siniestrado.

