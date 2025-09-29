Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2025.- Maravatío se llenará de tradiciones y cultura con la quinta edición del Festival Uirucumani “Yacer en silencio”, que se realizará del 4 al 26 de octubre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Erika Ríos Escutia, regidora de Educación, Cultura y Turismo en representación de Mario Pérez Flores, presidente municipal de Maravatío señaló que este festival tiene como propósito central el rescate, promoción y fortalecimiento de la identidad del municipio, integrando la participación activa de artistas locales, y a su vez, el fomento al turismo cultural.

Este evento, señalaron organizadores, logra generar un impacto positivo en la economía al incentivar la visita de turistas nacionales e internacionales que generen una derrama importante en los negocios locales.

Cuauhtémoc Cruz Bautista, director general del Centro Cultivarte agregó, que el festival cobra relevancia estatal y nacional el promover a Maravatío como un destino para que el turismo cultural pueda disfrutar de diversas actividades familiares que a su vez los acerquen a la esencia de Michoacán.

Además, este año se integra la zona Challenge con fitness funcional de fuerza, resistencia y escalada (categorías infantil a avanzados), indicó Armando Monroy Orta, director general de la iniciativa. También se realizará la Carrera Neón que conjuga la creatividad con el deporte, al integrar el uso de disfraces alusivos a la Noche de Animas durante una distancia de 3 kilómetros, misma que contará con una bolsa de más de 80 mil pesos en premios.

La programación de este año iniciará el 4 de octubre a las 19:00 horas con la exposición colectiva de artes visuales en el Centro Cultural Cultivarte ubicado en la calle Hidalgo de Maravatío. La agenda continuará el 10 de octubre con un taller de lengua purépecha a las 17:00 horas, y los días 11 y 12 del mismo mes se llevará a cabo un ciclo de cine al aire libre también en la calle Hidalgo. Para más detalles, se puede consultar el Facebook de Cultivarte.