Trabajamos para escribir una mejor historia para Zacapu: Mónica Valdez

Zacapu, Michoacán; a 22 de septiembre de 2023.-* Desde el Poder Legislativo estamos trabajando para escribir una mejor historia para Zacapu y su gente, contribuyendo con nuestra labor al proceso de transformación que se vive en México y Michoacán, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Al rendir su Segundo Informe de Trabajo Legislativo, ante una audiencia que abarrotó el recinto pletórica de entusiasmo, la diputada por el Distrito de Zacapu destacó que seguirá con el mismo ímpetu y entusiasmo, pues no está de paso, y aseguró que para Zacapu lo que viene es mucho más grande, es la consolidación de un proyecto de gran relevancia.

De manera especial la diputada agradeció el apoyo del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y el dirigente estatal de Morena, Juan Pablo Celis, por abrirle las puertas de par en par a su partido en una lógica de pleno respeto y reconocimiento a la labor que ha venido realizando como legisladora.

“Desde el primer día como diputada local, he trabajado para todas y todos, con ímpetu pero también con mucha entrega y cariño, por mi gente, por mi tierra, por Michoacán, y refrendo que en mí encontrarán siempre, un impulso para que se sigan cumpliendo las metas que juntos pongamos”.

Mónica Valdez recordó que este año en su labor parlamentaria presentó distintas iniciativas legislativas para mejorar las condiciones de las niñas y niños; de las mujeres; de los jóvenes; para que todas las personas tengan acceso a la salud, específicamente que la atención fisioterapeútica la garantice el estado de manera gratuita.

Asimismo promovió iniciativas legislativas pensando en el bienestar de los adultos mayores y el respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran en prisión, así como un acuerdo que con el respaldo del Pleno Legislativo fue turnado al Congreso federal para eliminar la discriminación de las comunidades LGBT+.

Impulsó además medias para la integración de las familias en Michoacán y de los pueblos originarios; para aumentar los derechos de la población en materia democrática creando facilidades para la emisión del voto, entre otras.

“Miles de familias han sido beneficiadas con los apoyos que he podido brindar, y lo he hecho desde mi corazón”, señaló la legisladora al dar cuenta de las gestiones y apoyos que he llevado a su distrito con recurso propio.

Recordó también la implementación de programas creados como Diputada por Zacapu desde su Casa de Gestión, tales como Vivienda Digna, Canasta Básica, Apoyo al Campo, Salud, Apoyo al Deporte y a la Cultura, Impulso a la Educación, entre otros.

Cabe señalar que la diputada fue acompañada por autoridades estatales, diputados integrantes de la LXXV Legislatura Local, empresarios y representantes y líderes de diversas organizaciones y sectores productivos durante la presentación de su Segundo Informe.

Así también contó con el respaldo de encargados del orden, jefes de tenencia y líderes sociales quienes reconocieron su importante trabajo y gestión en favor de Michoacán y en especial de Zacapu.