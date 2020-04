“Trabajadores de la salud y el Covid-19”, el tema de hoy en Esfera Pública

Esfera Pública

Trabajadores de la salud y el Covid-19

Christián Gutiérrez.

El día lunes 13 de abril, me topé con un video terrible y estremecedor en Twitter.

El video sucede en el hospital Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS, ubicado en la Ciudad de México y se puede apreciar que trabajadores de la salud, están atendiendo la pandemia del Covid-19 sin insumos y sin protocolos de seguridad.

Y lo más lamentable que se ve en el video, es a un recién nacido de madre infectada de Coronavirus, que está siendo depositado -sin protección alguna- en un área contaminada por el virus, a decir de las enfermeras que se ven y escuchan en las imágenes.

En la Ciudad de México, como en otras entidades de la República Mexicana, los trabajadores de la salud están dejando su vida para atender enfermos del Covid-19, lo cual en estricto sentido ético, es su obligación, pero nunca en las condiciones que lo hacen; están siendo empujados a un precipicio sin paracaídas.

Lo sigo diciendo: esta pandemia y la crisis de salud que provoca, está desnudando al Sistema Político mexicano. Sus miserias, carencias y la indolencia de las autoridades, están siendo exhibidas.

Otro caso para lamentar, es el ocurrido en Baja California.

Hasta la noche del día 13 de abril, el sector público de salud mexicano por fin reconoció el número de sus trabajadores contagiados y fallecidos por el Covid-19.

Víctor Hugo Borja Aburto, Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmó que en el país hay 535 casos positivos entre los trabajadores de la salud, y reportó nueve fallecidos. La cifra, no es menor y duele, porque son estos trabajadores los que están siendo carne de cañón.

De hecho, el propio Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reconoció que los médicos están cayendo “como moscas”, porque el IMMS ha tenido “falta de preocupación” para preparar a sus trabajadores, ante la inminente llegada del Coronavirus.

El barco del Gobierno federal está haciendo agua y doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, camilleros, etc., se están ahogando.

¿Qué pasa entonces que no responde aceleradamente el Gobierno de la República?. El Gobierno Federal dijo que se viene preparando para enfrentar al Covid-19 desde hace tres meses. Sin embargo, más bien se aprecia improvisación, prueba y error. El problema de este método en una circunstancia como ésta, es que la gente muere.

Así el panorama federal. ¿Y cómo viene respondiendo Michoacán con su infraestructura pública de salud?.

Las cifras oficiales no muestran hasta el momento números de espanto, aunque creo que las cosas empeorarán de manera exponencial si la gente sigue saliendo a las calles. De manera increíble, este día lunes 13 de abril, vi tanta gente en las calles de Morelia, como si ya se hubieran enfadado de estar en casa, no creyeran en la pandemia, o simplemente no les importara morir o asesinar por contagio.

La buena noticia para los trabajadores del sector salud de la entidad, es que el Gobernador decidió alentarlos con una homologación salarial, que beneficiará a prácticamente un mil 500 médicos y enfermeras que están dando y darán la batalla al Covid-19.

Otra buena noticia para cerca de 100 trabajadores adicionales, entre los que destacan radiólogos, químicos, cirujanos dentistas, psicólogos y nutriólogos, es que empezarán a cobrar en una categoría adecuada y no como personal administrativo.

Esta es la realidad que se vive en la tierra de José María Morelos y Pavón.

En contrapartida, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dará un bono a los trabajadores del sector público federal de salud que enfrenten el Coronavirus, el cual les representará un 20% adicional a su salario. Pero este bono, tiene fecha de caducidad: inició el día 16 de marzo pasado y terminará en cuanto culmine la pandemia por el Covid-19.

Sin duda hay distancia entre un apoyo y otro. Al final, cada gobernante responde a su gente con lo que tiene y quiere.

A ellas y ellos, los trabajadores de la salud, debería apoyárseles con todo. Es el momento en el que más les necesitaremos.

Quizá esta columna sea poco para animarlos, pero entiendo lo que viven y han tenido que vivir para estar en donde están. Mi única hermana, es doctora egresada de la UMSNH y está -como ustedes-, dando la batalla al Covid-19 en otra entidad de la República. A mí, también me da miedo por ella.

Para todas y todos los trabajadores del sector salud, mi reconocimiento.

(Ver aquí el video: https://twitter.com/MYRADRI/status/1249405756606218242), (Leer la nota informativa aquí: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/13/es-una-inconsciencia-sin-protocolos-de-seguridad-ingresaron-a-bebe-de-madre-con-coronavirus-al-area-de-neonatos-en-la-raza/)

