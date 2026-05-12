Morelia, Michoacán, 11 de mayo 2026.- “Desde Movimiento Ciudadano se defiende bajo una convicción responsable la seguridad alimentaria de nuestro país y por ende el precio justo de la tortilla. De esa manera, que nunca falte el alimento en la mesa de México. Y que nunca la indiferencia institucional pese más que la economía de nuestro pueblo”, afirmó el diputado Antonio Carreño Sosa, al presentar en tribuna un Punto de Acuerdo a nombre de la Bancada Naranja.

En este contesto señaló que al aumentar el precio de la tortilla “se afecta directamente la economía familiar, la alimentación de niñas y niños, y la estabilidad cotidiana de millones de hogares que hacen enormes esfuerzos para salir adelante”.

“Por eso, desde Movimiento Ciudadano reconocemos y reforzamos la postura de la Presidencia de la República al señalar que debe protegerse la economía popular y evitar incrementos injustificados en un producto esencial de la canasta básica. Coincidimos en que el Estado mexicano no puede permanecer indiferente frente a una posible escalada de precios que impacte a quienes menos tienen”, señaló.

El legislador agregó que “la tortilla es parte de nuestra identidad cultural, nuestra historia y alimentaria de todo el país, ya que más del 84 por ciento de los hogares mexicanos la consumen diariamente. Esto significa que cualquier variación en su precio repercute inmediatamente en millones de mesas mexicanas”.

“Las tortillerías familiares, los pequeños molinos y los productores agrícolas están absorbiendo costos cada vez más elevados y cuando no encuentran respaldo institucional, terminan trasladándose al consumidor final”, así que con el Punto de Acuerdo lo que se busca son soluciones, aseveró.

Por lo anterior, el legislador propuso fortalecer el diálogo entre el Gobierno Federal, los productores, la industria de la masa y la tortilla, y las autoridades encargadas de proteger la economía nacional, “con mesas de trabajo reales, técnicas y urgentes, que permitan encontrar mecanismos para estabilizar precios sin poner en riesgo la viabilidad económica del campo mexicano ni de quienes producen diariamente este alimento esencial”.

Además, finalizó Toño Carreño, que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor actúen coordinadamente para evitar abusos, acaparamiento o especulación que puedan provocar incrementos injustificados, “porque debemos decirlo con claridad: el precio de la tortilla no puede quedar únicamente a merced de las presiones del mercado internacional”.

El punto de acuerdo fue turnado a las comisiones correspondientes para su correspondiente análisis.