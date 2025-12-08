Pátzcuaro, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Con una asistencia multitudinaria y un ambiente lleno de emoción, el presidente municipal Julio Arreola encabezó el encendido oficial del Árbol Navideño y del Nacimiento Monumental, que este año celebró su décimo aniversario, consolidándose como una de las tradiciones más importantes de Pátzcuaro.

El evento comenzó con la Caravana Navideña, organizada por el DIF Municipal y dirigida por su presidenta, Andrea Rodríguez Rodríguez, la cual recorrió las calles del Centro Histórico, reuniendo a cientos de niñas, niños, jóvenes y familias completas. La caravana fue recibida con aplausos, luces, música y sonrisas, convirtiéndose en todo un éxito por la gran participación ciudadana y el ambiente festivo que generó.

Durante su mensaje, Arreola agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, así como de la Secretaría de Turismo del Estado y destacó que estas actividades fortalecen la identidad cultural y el turismo local, además de posicionar a Pátzcuaro como uno de los destinos imperdibles de Michoacán en esta temporada.

El Nacimiento Monumental, compuesto por piezas de más de tres metros que representan diversas regiones de Michoacán, como la lacustre, la costa, Tierra Caliente y la zona de la mariposa monarca, fue encendido estación por estación, sorprendiendo a los asistentes y recordando el valor de las tradiciones que distinguen a Pátzcuaro.

“Pátzcuaro está de pie, está unido y celebra con orgullo lo que somos,” afirmó Arreola, al destacar que la participación ciudadana es la fuerza que da vida a cada una de las actividades decembrinas.

Con estas actividades, Pátzcuaro no solo abre la temporada navideña, sino que reafirma su vocación turística, cultural y comunitaria, haciendo que la magia de diciembre se viva con el corazón y en familia.