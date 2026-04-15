Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026.- La segunda edición del Festival de Música Cenobio Paniagua 2026 se realizará del 18 de abril al 17 de mayo en el Pueblo Mágico de Tlalpujahua, lo que lo consolida como un producto turístico-cultural de creciente proyección estatal y nacional, informó la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

En rueda de prensa, el director ejecutivo del festival, Néstor Gabriel Martínez Colín, señaló que el evento rinde homenaje a Cenobio Paniagua (1821–1882), reconocido como el Padre de la Ópera Mexicana, cuyo legado marcó un parteaguas en la historia musical del país. La iniciativa, activa desde 2025, busca enaltecer el orgullo local y proyectar el patrimonio cultural de Michoacán hacia nuevos públicos.

Por su parte, el director musical del festival, Ricardo Esquivel Bermeo, informó que para esta segunda edición se prevé una afluencia de 8 mil asistentes, lo que generaría una derrama económica cercana a los 3.5 millones de pesos que beneficiará al sector hotelero, restaurantero, artesanal y de servicios turísticos del municipio.

La coordinadora del festival, Andrea Ordaz, destacó que el programa artístico de este año presentará a destacadas figuras como el flautista Horacio Franco, quien participará en la clausura, así como la Orquesta Barroca “Carlos Chávez” del Sistema Nacional de Fomento a la Música, y los Niños Cantores de Morelia, quienes, en palabras del rector del Conservatorio de las Rosas, Raúl Olmos Torres, entregarán un momento inolvidable.

Por último, la subdirectora ejecutiva del festival, Natalia López Ocaña, informó que, a lo largo de cinco fines de semana, y en un evento especial el viernes 8 de mayo, se presentarán galas de ópera, conciertos de música barroca y jazz, así como de guitarra, piano, cuerdas y música tradicional purépecha y michoacana en recintos como el Teatro Cenobio Paniagua, templos históricos y plazas públicas.

Para más información sobre la programación del festival, se puede consultar la página de Facebook Festival de Música Cenobio Paniagua Tlalpujahua.