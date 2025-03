Todas y todos unidos con nuestra Presidenta: Giulianna Bugarini.

Morelia, Michoacán, 05 de marzo de 2025.– ¡México no se arrodilla! Así de claro y contundente fue el mensaje de la diputada local Giulianna Bugarini, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que los aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá seguirán vigentes.

“No nos vamos a dejar intimidar”, afirmó la legisladora morenista, quien expresó su total apoyo a la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, ante la amenaza de presiones económicas internacionales.

“México no se vende, no se rinde y no se arrodilla ante nadie. Nuestra historia está llena de ejemplos de lucha y resistencia. Cuando se trata de defender lo que nos pertenece, el pueblo mexicano está listo para dar la batalla.”

Bugarini Torres resaltó el liderazgo de la Presidenta como un faro de valentía y determinación en tiempos de crisis. “Claudia Sheinbaum no se deja intimidar. Ella camina con el pueblo, es del pueblo y gobierna para el pueblo. Con ella, los mexicanos no estamos solos. Su fortaleza es la nuestra y su visión de un México soberano es la que nos guía.”

La diputada local recalcó que esta es una lucha que trasciende colores o partidos. “Hoy no se trata de izquierda ni derecha. Se trata de defender a México. Los mexicanos estamos más unidos que nunca. No importa lo que digan desde fuera, ¡México está de pie y listo para defender su soberanía!”

Finalmente, Giulianna Bugarini hizo un firme llamado a la unidad nacional: “Es hora de cerrar filas, de demostrar que México no se rinde. No nos dejaremos doblegar por amenazas. Vamos a poner a México primero, vamos a mostrar al mundo que no nos dejamos vencer, que México es libre, es soberano, y no se arrodilla ante nadie.”