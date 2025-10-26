Uruapan, Mich.- 26 de octubre de 2025.- Un motociclista que tenía en su poder un arma corta fue detenido por elementos de la Policía Municipal y Tránsito de Uruapan, tras una persecución, durante la madrugada de este domingo.
A través de su cuenta de Facebook el alcalde Carlos Manzo, dio a conocer que el individuo trató de evadir un filtro de seguridad y alcoholímetro sobre el Paseo Lázaro Cárdenas y huyó a bordo de una motocicleta Italika de color amarillo.
Por lo anterior, se inició una persecución que terminó minutos después con la captura del sujeto que tenía entre sus ropas una pistola calibre .40 milímetros con su cargador abastecido.
El individuo, quien dijo ser originario de Tijuana fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde es investigado ya que podría estar relacionado con otros ilícitos, según indicó el presidente Manzo.