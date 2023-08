¿Tienes dificultad para pagar tu crédito INFONAVIT? Así puedes reducir tu mensualidad.

 Con el Dictamen de Capacidad de Pago, el Infonavit hace un análisis de tus ingresos

y gastos, para disminuir tus mensualidades durante 12 meses.

 Solicítalo en el área de cobranza de la delegación Infonavit más cercana o en Mi

Cuenta Infonavit.

Un crédito Infonavit es un compromiso que se adquiere a largo plazo; sin embargo, si en

algún momento tienes dificultades para pagar tu financiamiento, el Instituto cuenta con

una opción que puede ayudarte.

Sin importar si tu crédito está en Veces Salario Mínimo (VSM) o en pesos, puedes solicitar

un Dictamen de Capacidad de Pago, esto es un cálculo que realiza el Infonavit para saber

cuánto dinero puedes pagar en caso de que tus ingresos se hayan reducido y así ajustar tu

mensualidad para que mantengas tu crédito al corriente.

Solicita un Dictamen de Capacidad de Pago si:

 Tus ingresos bajaron y no puedes pagar tu mensualidad completa.

 No tienes una relación de trabajo formal vigente y haces pagos por tu cuenta.

 Tienes al menos un año de haber sacado tu crédito.

 Agotaste los seis meses del Fondo de Protección de Pagos (Seguro de Desempleo).

Si cumples con alguna de estas características, el Infonavit hará una reducción en tu

mensualidad durante 12 meses, con base en un análisis de tus ingresos y tus gastos.

Dependiendo del resultado del dictamen, pagas la parte de la mensualidad que te sea

posible y el Infonavit te apoya con la parte que no estás en posibilidad de realizar. Es

importante que cumplas con los pagos pactados ya que, de no ser así, el apoyo te será

retirado.

¿Cómo puedes solicitarlo?

Si cumples con los requisitos, puedes acceder a este beneficio mediante alguno de los

siguientes canales:

 Dirígete al área de cobranza de la delegación Infonavit más cercana, con la

siguiente documentación:

o Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito.

o Identificación oficial en original y copia.

o Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses en original

y copia.

 Ingresa a Mi Cuenta Infonavit (micuentainfonavit.org.mx/), en la sección Mi crédito

y dirígete al apartado Solicitud de reestructura.

o Si tu crédito se encuentra asignado a un Agente de Cobranza Extrajudicial,

un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte la solución que más

te convenga.

No olvides que todos los trámites son personales y gratuitos. ¡No te dejes engañar por

falsos gestores o coyotes!

