The Weeknd no piensa tirar la toalla tras el desastre que ha sido ‘The Idol’

‘The Idol’ ha llegado a su fin con el dudoso honor de haberse convertido en la serie más comentada y criticada en lo que va de año. El plot twist -que se veía venir de lejos- no han sido suficiente para salvar la colaboración del creador de ‘Euphoria’ Sam Levinson y el cantante The Weeknd.

La historia terminó un episodio antes de lo planeado originalmente, el episodio 5, que solo se sumó a la sensación de confusión a lo largo del proyecto, ya que la directora original Amy Seimitz se había retirado y dejado en manos de Levinson.

La noticia fue seguida por rumores de problemas de presupuesto con la necesidad de volver a filmar la mayoría de las escenas, así como el ambiente potencialmente tóxico en el set.

Al final, la serie vio la luz, recibió una ovación durante su presentación en el festival de Cannes y aterrizó en HBO Max para dejar a los espectadores completamente descolocados. Para muchos, críticos de renombre incluidos, no es más que una fantasía tóxica desde una mirada puramente masculina; otros consideran que se acerca peligrosamente al ‘porno de tortura’, pero casi todo el mundo coincide en que ha sido una decepción. Y pese a ello, The Weeknd no piensa tirar la toalla en su empeño por abrirse paso en la industria de la interpretación tras triunfar en la de la música.