Morelia, Michoacán; 07 de enero de 2026.- Con el objetivo de acercar servicios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Morelia pone a disposición de la ciudadanía la caja itinerante para el pago del predial, alternativa que permite realizar este trámite de manera ágil y accesible.

La caja itinerante consiste en la instalación temporal de una ventanilla de pago de Tesorería Municipal dentro de oficinas de cámaras, sindicatos y asociaciones, las cuales prestan un espacio durante días específicos para brindar atención directa a las y los contribuyentes.

Esta opción arranca durante el mes de enero con una serie de puntos programados, en tanto que en los meses siguientes se informará oportunamente sobre las nuevas ubicaciones donde se instalará esta caja.

A continuación, se comparte el calendario de ubicaciones y fechas del mes de enero, así como el nombre de las oficinas que facilitan el espacio para la instalación de esta ventanilla temporal. Cabe señalar que el horario de atención será de 10:00 a 14:00 horas en todas las sedes.

Calendario de caja itinerante para pago del predial:

• 07 y 08 de enero: Avenida Camelinas # 3550, colonia Club Campestre (Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Sección 9).

• 09 y 12 de enero: Avenida Camelinas #3550, colonia Club Campestre (Sindicato de Renovación Nacional al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación).

• 13 y 14 de enero: Avenida Siervo de la Nación #1175, colonia Sentimientos de la Nación (SNTE DIII-6 Sección 18).

• 19 y 20 de enero: Hotel & Suites Estanza, avenida Enrique Ramírez Miguel #200, fraccionamiento Las Américas (Asociación de Hoteles de Morelia, A. C).

• 21 y 22 de enero: Central de Abastos, avenida Jitomate, block 6, bodega 12.

• 26 y 27 de enero: Boulevard García de León #1687, colonia Chapultepec Oriente (Canirac).

• 28 de enero: Pino Suárez 232, colonia Centro (Canacintra).

El Gobierno de Morelia, a través de la Tesorería Municipal, invita a las y los morelianos a aprovechar esta opción cercana y práctica, diseñada para facilitar el pago del predial y fortalecer la cultura de cumplimiento, para seguir haciendo de nuestra ciudad el mejor lugar para vivir.