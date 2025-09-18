El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, destacó que el Gobierno de Michoacán está alineado con la política de movilidad impulsada por el Gobierno Federal y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. En este sentido, subrayó que la construcción de los teleféricos en Uruapan y Morelia responden a esta visión de modernización del transporte público.

Mora González recordó que durante la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México se pusieron en marcha al menos tres líneas de teleférico, las cuales actualmente trasladan a más de 160 mil personas diariamente, lo que equivale a cuatro veces la capacidad del estadio Morelos. Este modelo, dijo, demuestra que los teleféricos son una solución eficaz y sustentable para la movilidad urbana.

El líder morenista resaltó que en Michoacán la obra se está realizando con inversión pública al cien por ciento, sin recurrir a deuda, gracias al manejo responsable de los recursos del estado. “Se ha cuidado el dinero que es del pueblo y eso permite concretar proyectos de gran impacto como este”, aseguró.

Finalmente, afirmó que desde Morena continuarán defendiendo esta política de movilidad que busca acercar a las y los ciudadanos alternativas seguras, rápidas y accesibles de transporte, consolidando a Michoacán como un estado con infraestructura moderna y en sintonía con la transformación nacional.