Uruapan, Mich.- 24 de mayo de 2026.- La madrugada de este domingo, un hombre joven fue privado de la vida a balazos por fuera de un bar ubicado en el Barrio de La Magdalena, de la ciudad de Uruapan.

Según los informes policiales al filo de las 04:00 horas el ofendido se disponía a subir a una camioneta de color negro de reciente modelo que estacionada sobre la calle Hilanderos, casi esquina con Avenida Latinoamericana, donde fue baleado por desconocidos.

Algunas personas que se encontraban en la zona alertaron sobre el ataque al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, mismos que al revisar al sujeto baleado confirmaron su deceso.

Oficiales de la Guardia Nacional y policías acordonaron el perímetro para preservar indicios y solicitaron la intervención de los especialistas de la Fiscalía General del Estado. Siendo ignorada la identidad de la víctima, así como el móvil del homicidio.

Hasta el momento suman al menos 13 asesinados y 6 lesionados, así como el hallazgo de una osamenta en una fosa clandestina, en 17 distintos hechos de violencia durante el presente mes, en Uruapan.

02 de mayo. Hombre grave, tras ser baleado en la colonia México de Uruapan.

03 de mayo. Hombre es baleado en Toreo El Bajo, Uruapan.

04 de mayo. De 6 balazos matan a un hombre, en la colonia Trabajadores de la Agricultura de Uruapan.

09 de mayo. Padrino de velación es asesinado en vísperas de una boda, en San Lorenzo.

11 de mayo. Hombre es atacado a balazos por fuera de su casa, en Villas del Sol Uruapan.

12 de mayo. Localizan a un masculino asesinado en departamento al sur de Uruapan.

14 de mayo. Balean y hieren a un hombre en la tenencia de Jicalán, en Uruapan.

15 de mayo. A balazos matan a joven durante la fiesta patronal de San Juan Evangelista, en Uruapan.

18 de mayo. Masculino es asesinado a balazos, en la colonia La Quinta de Uruapan.

19 de mayo. Muere en hospital hombre que fue atacado a tiros en autolavado de Uruapan.

19 de mayo. Motosicarios matan a un hombre, en la colonia Elías Pérez Ávalos de Uruapan.

20 de mayo. En menos de una hora ejecutan a balazos a 3 personas en distintos puntos de la ciudad de Uruapan.

21 de mayo. Automovilista asesinado a tiros en la colonia San Francisco Uruapan.

21 de mayo. Madres buscadoras encuentran osamenta en una fosa clandestina de Uruapan.

24 de mayo. Balean a familia en La Cedrera de Uruapan; hay un muerto y dos heridos.

24 de mayo. Matan a joven por fuera de un bar, en el Barrio La Magdalena de Uruapan.