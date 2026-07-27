Morelia, Michoacán, 27 de julio de 2026.- El teleférico de Morelia transformará la forma de desplazarse por la capital michoacana al conectar de manera eficiente a más de 65 colonias mediante un sistema moderno, seguro y sustentable que reducirá los tiempos de traslado, acercará oportunidades de desarrollo y fortalecerá la integración de miles de familias.

Durante rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta, informó que el proyecto tendrá un impacto directo en 18 mil 157 viviendas, donde habitan 51 mil 559 personas, además de mejorar las condiciones de movilidad para 2 mil 777 personas con discapacidad, ya que ofrecerá infraestructura totalmente accesible, con estaciones diseñadas para garantizar un desplazamiento digno e incluyente.

El sistema estará conformado por las estaciones Estadio, Eduardo Ruiz, Primo Tapia, Obelisco, Ciudad Universitaria, Zoológico y Santa María, las cuales generarán un radio de influencia de 500 metros que permitirá a miles de personas acceder caminando al servicio desde sus colonias.

Las estaciones con mayor demanda proyectada son Obelisco, que concentrará el 20.9 por ciento de los usuarios; Ciudad Universitaria, con 16.1 por ciento; Primo Tapia, con 15.3 por ciento; y Eduardo Ruiz, con 13.7 por ciento, debido a la concentración de centros educativos, espacios laborales, servicios públicos y zonas comerciales que articulan diariamente la movilidad de la ciudad.

Entre las colonias que se beneficiarán se encuentran Centro Histórico, Tres Puentes, Molino de Parras, Villa Universidad, Félix Ireta, Vista Bella, Eduardo Ruiz, Mariano Escobedo, Las Flores, Morelos, Santa María de Guido, Lomas de Santa María, José Trinidad Guido, Trincheras de Morelos, entre muchas otras que hoy dependen del transporte convencional para trasladarse de un extremo a otro de la ciudad.

Con esta infraestructura estratégica, el Gobierno estatal avanza en la construcción de un sistema de movilidad moderno que conecta a las personas con más oportunidades, facilita el acceso a la educación, el empleo, la salud y el comercio, y fortalece la calidad de vida de miles de familias morelianas.