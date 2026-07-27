Morelia, Michoacán, 27 de julio de 2026.- Resultado de la creación de la nueva Dirección de Transparencia de la Secretaría de Contraloría del Estado (SECOEM), Michoacán logró un ahorro presupuestal de 42 millones de pesos, lo que equivale a una reducción del 91 por ciento en el gasto en este rubro, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal detalló que, bajo el esquema anterior, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) ejercía un presupuesto anual de 46 millones 240 mil 695 pesos.

Con la implementación de la reforma en la materia, las funciones de acceso a la información y protección de datos son asumidas por la nueva Dirección de la Secoem, se ejerce un presupuesto de apenas 4 millones 498 mil pesos, optimizando los recursos públicos sin descuidar la rendición de cuentas.

Por su parte, Francisco Ramírez Flores, titular de la Secoem, destacó que esta reestructuración fortalece la capacidad institucional y garantiza la continuidad absoluta de las funciones de transparencia en la entidad.

Entre los principales avances del nuevo modelo destacan que el IMAIP se limitaba a verificar el cumplimiento y resolver recursos de revisión, mientras que la nueva dirección asume de manera integral las funciones como autoridad garante y atiende directamente las solicitudes de información de los sujetos obligados.

Resaltó que la nueva oficina atiende directamente al 75 por ciento de los sujetos obligados en el estado, con lo cual se fortalece la capacidad institucional con un enfoque centrado en la ciudadanía, ofreciendo una respuesta más cercana, oportuna y eficiente.