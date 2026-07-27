Morelia, Michoacán, 27 de julio de 2026.- La protección de los derechos de las mujeres, así como de las niñas, niños y adolescentes, exige que las personas juzgadoras analicen cada caso considerando sus circunstancias particulares y el contexto en el que ocurre la violencia, así lo manifestó la magistrada Citlalli Fernández González durante su participación con la conferencia “Juzgar con perspectiva de infancias y violencia vicaria”, durante la Segunda Jornada de Actualización Jurídica y Simulación de Audiencias, organizada por el Poder Judicial de Michoacán.

Durante su exposición, la magistrada explicó que los recientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de violencia vicaria representan una nueva forma de comprender la protección de los derechos de las mujeres, pero también de las niñas, niños y adolescentes, al reconocer el impacto que este tipo de violencia tiene en su desarrollo, bienestar e interés superior.

Destacó que el común denominador de estos criterios es la obligación de juzgar considerando las circunstancias particulares de cada asunto y los derechos que se encuentran en juego, dejando de lado visiones estereotipadas para privilegiar un análisis integral que garantice una tutela judicial efectiva.

Fernández González subrayó que la Suprema Corte ha establecido que las niñas y los niños no pueden ser utilizados como instrumentos para ejercer violencia contra sus madres, por lo que las resoluciones judiciales deben orientarse a proteger de manera prioritaria sus derechos y a prevenir cualquier forma de revictimización.

La conferencia completa se puede consultar en https://www.facebook.com/share/v/1BE4qja1M7/, donde también se encuentra el resto del programa de actividades.