Morelia, Michoacán, 4 de diciembre de 2025.- La iniciativa de reforma a la Constitución de Michoacán en materia ambiental contempla el uso de tecnologías y herramientas modernas para el procesamiento y análisis de datos espaciales para una gestión precisa y transparente del territorio, lo que también se garantizará que la información pública sea accesible, informó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

Durante la presentación de dicha iniciativa, la cual encabezó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario detalló que con esto se propone que se reconozca el derecho de toda persona a un ambiente sano, saludable, sostenible, vinculado directamente con el desarrollo, bienestar y calidad de vida.

Subrayó que, con esta reforma se otorga al Estado la obligación de prevenir, investigar, sancionar y remediar los daños ambientales, promover el desarrollo sustentable y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Méndez López refirió que en esta iniciativa se incluye el principio precautorio, así como el de responsabilidad ambiental, que implica que el que quien “contamine pague”. También el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia ambiental, a la información y a participar libremente en la defensa del medio ambiente, principios consagrados en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional para América Latina y el Caribe.

Además, contempla que en Michoacán no se permitirá la crueldad ni el maltrato animal; y establece que el desarrollo económico y social deberá hacerse con respeto al medio ambiente.