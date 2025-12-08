Morelia, Michoacán, 8 de diciembre de 2025.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), alerta a la población sobre el riesgo sanitario de los suplementos alimenticios Love Natural, los cuales se comercializan sin cumplir la legislación vigente, representando un peligro para la salud.

Estos productos se anuncian con beneficios exagerados y no comprobados, atribuyéndose propiedades para tratar diabetes, artritis, problemas digestivos, hígado, riñones, alergias, colesterol, ansiedad y otros padecimientos, lo cual está prohibido para un suplemento alimenticio.

Además, contienen ingredientes no permitidos o con evidencia de toxicidad, como ajo, ortiga, silimarina, ginseng, hierba de San Juan, muérdago, ajenjo, castaño de Indias, entre otros. También se desconoce su origen, calidad y condiciones de fabricación, lo que aumenta el riesgo para la salud.

Por ello, se recomienda a la población no adquirir ni consumir productos Love Natural, y no combinarlos con medicamentos, ya que pueden causar reacciones peligrosas. Ante cualquier padecimiento es importante consultar con un profesional de la salud.

Cofepris continuará vigilando este tipo de productos y exhorta a denunciar la venta de los mismos en plataformas o comercios no autorizados.