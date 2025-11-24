Morelia, Michoacán; 24 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de garantizar que las Fiestas Guadalupanas transcurran con plena tranquilidad y orden, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, realizó una supervisión directa en los principales puntos en donde se celebra esta gran tradición en Morelia.

Junto a los equipos de Servicios Públicos Municipales y de Protección Civil y Bomberos de Morelia, recorrió diversos puntos alrededor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de San Diego, como lo fue: Jardín Morelos; Jardín Azteca; y la Calzada Fray Antonio de San Miguel, para revisar las instalaciones de gas, los puestos de comida y comercio, así como los juegos mecánicos y todas las medidas de protección civil.

Yankel Benítez destacó que la importancia de trabajar en la calle y con la gente, “porque así se gobierna Morelia: cerca de las familias, cuidando cada detalle y compartiendo el ambiente festivo que caracteriza estas fechas”.

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez aseveró que en Morelia no hay simulación para trabajar, y en las Fiestas Guadalupanas, afirmó: “Queremos celebraciones llenas de fe, de tradición y, sobre todo, seguras. Gobernar es cuidar a la gente, y la mejor ciudad para vivir se construye en el territorio, junto a las y los morelianos”.