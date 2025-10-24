Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- El mandatario Alfredo Ramírez Bedolla supervisó los trabajos de ampliación de la avenida Amalia Solórzano, que realiza el Gobierno estatal en el sur de Morelia con una inversión de 201.9 millones de pesos, los cuales registran un avance general del 65 por ciento.

Constató el progreso que presentan las obras de drenaje y la aplicación de concreto hidráulico sobre 4.1 kilómetros, material que le dará mayor durabilidad para mantener conectadas a cerca de 46 mil personas, con impacto directo en las tenencias de Jesús del Monte, Santa María y Morelos, y universidades.

Ramírez Bedolla recordó que la obra inició el pasado mes de junio y señaló que la proyección es concluir su construcción a finales de este año.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, explicó al gobernador que por esta vialidad de cuatro carriles transitarán diariamente entre 12 mil y 15 mil vehículos, sin embargo, reiteró que está pensada más en las personas, ya que conectará a los habitantes de 21 colonias, estudiantes universitarios y trabajadores, al descongestionar el tránsito vehicular que generaba su falta de continuidad.

Informó que contará con dos glorietas, ciclovía, parabuses, accesibilidad para personas con discapacidad, iluminación LED, cruces seguros para peatones, infraestructura, señalética clara, balizamiento, banquetas amplias y ciclovías, lo que acercará servicios, reducirá distancias y fortalecerá la integración social, como un acto de justicia para el sur de Morelia.