Morelia, Michoacán, 2 de agosto de 2026.- La estrategia de recuperación ambiental del lago de Pátzcuaro se consolida con la siembra de 321 mil crías de pez blanco y acúmara durante la presente administración, así lo dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien aseguró que, con ello, también se refuerza el rescate de dos de las especies nativas más emblemáticas y se fortalece el equilibrio ecológico.

De acuerdo con los datos presentados, en 2022 se realizó la liberación de 108 mil crías, de las cuales 102 mil correspondieron a pez blanco y 6 mil a acúmara. Posteriormente, en 2023 se liberaron 10 mil ejemplares; en 2024, 54 mil; en 2025, 89 mil, y durante 2026 suman ya 60 mil crías de pez blanco.

“La producción y liberación de estas especies representa un esfuerzo permanente para recuperar las poblaciones de peces nativos, fortalecer los ecosistemas acuáticos y contribuir a la conservación de uno de los lagos más representativos del país”, explicó Ramírez Bedolla.

El mandatario indicó que también se hizo historia con la primera liberación de mil 500 achoques, producidos en la Reserva Ecológica de Especies Endémicas de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca), en coordinación con la granja Kurucha Uraphiti, ubicada en la isla de Pacanda y operada por los mismos pobladores.

Señaló que estas acciones forman parte de la estrategia integral de recuperación del lago de Pátzcuaro, como patrimonio natural y cultural de Michoacán, que además contempla saneamiento, reforestación, conservación de la biodiversidad y apoyo a las comunidades pesqueras.