Suman 78 pacientes de COVID-19 los recuperados en el Hospital General de Apatzingán

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2020.- Son ya 78 los pacientes que le han ganado la batalla al COVID-19 en el Hospital General de Apatzingán de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), lista a la que su suma un hombre de 79 años, quien después de 12 días de estancia hospitalaria regresa a casa con su familia.



Por mejoraría a COVID-19, el hombre con hipertensión arterial fue dado de alta, después de permanecer en el área exclusiva para la atención de pacientes positivos, bajo los cuidados de médicos y enfermeras comprometidos con la salud y bienestar de las y los michoacanos.



El hombre fue despedido entre aplausos por el equipo multidisciplinario que lo cuidó durante su permanencia en el nosocomio y se envió a casa bajo estrictos protocolos sanitarios y vigilancia epidemiológica.



La prevención sigue siendo la única manera de romper la cadena de contagio, mientras no exista una curan o vacuna contra esta enfermedad.



La SSM recomienda el uso constante y adecuado de cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos con la técnica correcta, cuando no sea posible utilizar gel antibacterial con alcohol al 70 por ciento y quedarse en casa cuando no se tengan que realizar actividades esenciales.