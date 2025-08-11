Morelia, Michoacán, 11 de agosto del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, en el periodo del 1 de enero al 31 de julio, detuvo a 53 personas de origen extranjero en Michoacán por su presunta implicación en delitos de alto impacto.

La Guardia Civil, en coordinación con fuerzas federales, detuvo a 23 colombianos y 22 venezolanos. Estas acciones se lograron a través de trabajos de inteligencia y tácticos realizados en distintos puntos del estado, principalmente en la región de Tierra Caliente.

Además, tres estadounidenses y cinco personas más provenientes de Honduras, Panamá, Perú, Guatemala y Argentina también fueron detenidas por el personal policial. Se presume que están implicados en actividades ilícitas de la delincuencia organizada, como la portación de armas de fuego y posesión de droga. Además, en su mayoría, se les relaciona con células delictivas.

Por lo anterior, los indiciados fueron presentados ante la autoridad correspondiente para que se lleven a cabo las diligencias establecidas y determinar su situación jurídica.