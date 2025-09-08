Morelia, Mich.- Domingo 07 de septiembre de 2025.- Un hombre fue ultimado a balazos dentro de un domicilio de la colonia Loma Dorada, ubicada al poniente de Morelia. El móvil y la identidad del interfecto son desconocidos, comentaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió la noche de este domingo en un inmueble de la calle Pino, cerca de la vialidad Arboledas. Una personas reportaron la situación al número de emergencias 911.

Unos oficiales municipales se presentaron en la mencionada dirección, confirmaron el deceso del sujeto con apoyo de paramédicos y delimitaron el perímetro, pues en el suelo había casquillos percutidos.

Posteriormente arribaron los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), mismos que realizaron el peritaje correspondiente y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.