Morelia, Michoacán, 28 de agosto del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) reforzará la estrategia de combate al delito que se realiza en conjunto con las fuerzas federales, esto derivado de los acuerdos establecidos durante la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública.

En el encuentro presidido por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés, se comprometió a fortalecer la coordinación con las fuerzas federales a través del intercambio de información y el incremento de las movilizaciones interinstitucionales.

Durante la asamblea, Garcia Harfuch reconoció a Michoacán por el trabajo que realizan la Guardia Civil, la Subsecretaría de Investigación Especializada, en conjunto con autoridades como las secretarías de Seguridad federal, de la Defensa y de Marina, así como con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR); coordinación que ha permitido la detención de objetivos delincuenciales y la disminución del delito de extorsión.

Por su parte, Oseguera Cortés resaltó el esquema de seguridad que se realiza a través de la Bases de Operaciones Interinstitucionales, y las movilizaciones que se mantienen activas en las 13 regiones del estado. Derivado de los acuerdos establecidos en la conferencia nacional, se reforzarán los sistemas operativos y se incrementará la presencia de autoridades en los municipios con mayor incidencia delictiva y puntos generadores de violencia.

El Gobierno de Michoacán, a través de la SSP, reitera su compromiso de continuar con el trabajo y los ejes de acción en coordinación con las fuerzas federales, para seguir con los resultados positivos y cumplir la encomienda de garantizar la paz y el orden público de toda la sociedad michoacana.