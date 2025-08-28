Enfoque Electoral

Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil

David Alejandro Delgado Arroyo.

Hace 9 meses se realizó la décima edición de la Consulta Infantil y Juvenil liderada por el Instituto Nacional Electoral, con la participación en el Estado de Michoacán de SIPINNA, Tribunal Electoral del estado de Michoacán, Instituto Electoral de Michoacán, DIF, SEP, CRIT TELETON, Colegio de Bachilleres, Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, CEDEMUN, CEIBAS y CECYTEM.

Por lo que en noviembre de 2024 se habilitaron e instalaron en Michoacán un total de 2576 casillas, en las que participaron 537 personas voluntarias, para lograr una participación de 404,513 participaciones de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años de edad.

De manera que participaron 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en el Estado de Michoacán, considerando que en el último censo (2020) había en Michoacán un total de 1,289,515 de este grupo de edad poblacional.

Las temáticas que les fueron consultadas fueron: Espacios comunitarios seguros, Cuidado del medio ambiente y prevención de adicciones.

Se cuenta con registro de participación en todos los municipios del Estado de Michoacán, y en el ámbito nacional, la participación nominal se ubica en el octavo lugar nacional, lo cual es de por sí significativo.

Además, se tiene registro de una participación masculina de un 47.88% y femenina del 49.23%, en tanto que el 1.54% respondió que no se identifica y el 1.35% no contestó.

El grupo de edad que más participó fue el de 10 a 13 años con 137,688, seguido del grupo de 14 a 17 años con 121,615; a continuación, tenemos el grupo de 6 a 9 años con 100,802, y, finalmente el grupo de 3 a 5 años con 44,408 registros.

Es posible tener acceso a la base de datos de todas sus respuestas, inclusive desde diversos enfoques, a través del portal del INE, en donde se busca el micrositio de los resultados de la Consulta infantil y Juvenil.

En este momento, el Instituto Nacional Electoral se encuentra en el proceso de socialización de los resultados que inició con la rueda de prensa nacional de presentación de resultados el pasado 20 de agosto y en el Estado de Michoacán, al día siguiente, 21 de agosto.

Como no solamente es relevante la participación de niñas, niños y adolescentes, sino también que sean escuchados, es importante que las diversas instituciones públicas generen políticas públicas para atender los señalamientos de este importante sector poblacional.

Ello no solamente significa un cumplimiento de la Ley general de la materia, sino también un valioso instrumento pedagógico de la forma como funciona la democracia, de que las opiniones cuentan y tienen efectos.

Por eso invitamos a todas las instituciones relacionadas con los resultados de la consulta infantil y juvenil a que revisen los resultados y se valore la forma como éstos podrán convertirse en políticas públicas.

En futuras colaboraciones, les estaré contando por grupo de edad, los principales hallazgos en el Estado de Michoacán, solo permítanme desconectarme las próximas dos semanas.