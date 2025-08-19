Huaniqueo, Michoacán, 19 de agosto del 2025.- El programa “Prevención en Acción” de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), llegó Huaniqueo para convivir con niñas y niños que culminaron el curso de verano organizado por el Sistema DIF de dicho municipio.

Elementos de la Coordinación de Agrupamientos de la Guardia Civil llegaron a la plaza principal de Huaniqueo, donde instalaron stands con juegos, actividades lúdicas y recreativas. También hubo exposición de motocicletas, y los agentes de Seguridad Vial enseñaron la forma de patrullar a las niñas y niños.

También conocieron a los binomios caninos y al Grupo Táctico Delta, además elementos del Agrupamiento de Proximidad Social y Violencia contra la Mujer les enseñaron a reconocer, prevenir y denunciar las distintas formas de violencia.

Estas actividades forman parte de la sinergia entre la SSP y los municipios para fortalecer el vínculo con las instituciones de seguridad, así como para promover la denuncia, las buenas prácticas sociales y las medidas para prevenir el delito en sus comunidades.