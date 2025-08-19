Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brinda una serie de recomendaciones para viajar de manera segura en carretera y evitar incidentes durante el trayecto, con el acompañamiento del Agrupamiento de Seguridad Vial.

Siempre es importante contar con un vehículo en óptimas condiciones al momento de salir a carretera, por ello, la SSP exhorta a verificar que tengan un buen sistema de frenado, eléctrico, de luces y llantas, así como un buen nivel de aceite.

Contar con un kit de emergencia vial y personal, es muy relevante, incluso para salvar vidas, asimismo, cables pasa corriente, gato hidráulico, lámparas, guantes, triángulos reflejantes (mínimo dos), llanta de refacción y extinguidor.

Ya en carretera, conduce con precaución y respeta los límites de velocidad, señalética y carriles. Si en tu trayecto se registran fuertes lluvias detén la marcha en un lugar seguro y mantén las luces encendidas, recuerda utilizar el aire acondicionado para garantizar tu visibilidad.

Con estas medidas se pueden reducir los accidentes viales, de igual manera, el personal de Seguridad Vial se encuentra desplegado en toda la red carretera estatal, así como en las vías principales que conectan a Michoacán con otros estados. Si lo necesitas puedes llamar al 911 emergencias para apoyo vial.