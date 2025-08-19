Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025.- Michoacán se prepara para participar en la quinta edición de las Olimpiadas de Oro 2025, organizadas por el Sistema Nacional DIF a realizarse en la unidad deportiva Zinacantepec, en el Estado de México, los días 28 y 29 de agosto, a propósito del Día de las Personas Adultas Mayores, informó la directora general del Sistema DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.

La funcionaria mencionó que, la delegación michoacana estará compuesta por 40 personas, entre participantes, entrenadores y personal del Sistema DIF Michoacán, “nuestros atletas participarán en las categorías de cachibol quienes son bicampeonas, además de danza, ajedrez y atletismo de 100 metros planos”, refirió.

El objetivo es incentivar la participación de las personas adultas mayores, al brindarles la oportunidad de demostrar su vitalidad y talentos, además de que les permite mantener una vida activa y digna en todas las etapas de la vida.

Las Olimpiadas de Oro no solo buscan premiar el esfuerzo físico, sino también celebrar la sabiduría, la experiencia y el espíritu inquebrantable de las personas adultas mayores.

Otras categorías son: natación, caminata, lanzamiento de bala, juegos de mesa y memoria, canto, poesía y artesanía, en las cuales participarán personas adultas mayores en los equipos designados por cada una de las representaciones estatales DIF, que deberán tener 60 años o más al momento de la inscripción.