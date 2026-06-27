Morelia, Michoacán, 27 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública destaca la historia de Victoria León Medina, una mujer que desafió los estereotipos de género y logró cumplir el sueño que la acompañó desde la infancia: convertirse en policía y servir a su comunidad.

Durante gran parte de su vida, Victoria escuchó que la policía no era un lugar para las mujeres. Hoy, años después de desafiar esos prejuicios, se ha abierto camino en una institución que no solo la respalda, sino que reconoce activamente el talento, la capacidad y la profunda vocación de servicio del personal femenino.

Madre de tres hijos, construyó su vida entre responsabilidades familiares, trabajo y estudio, sin renunciar a la meta que se había planteado desde niña. Ya en la edad adulta retomó su preparación académica, se capacitó e ingresó a la Academia de Policía para iniciar una nueva etapa profesional al servicio de las y los michoacanos.

“Muchas veces las mujeres dejamos nuestras metas para después porque primero están los hijos, la familia o las responsabilidades. Un día entendí que también tenía derecho a cumplir mis propios sueños”, compartió.

Su historia recuerda que la igualdad también significa que las mujeres puedan elegir libremente su proyecto de vida y desarrollarse en cualquier ámbito profesional. Hoy, Victoria demuestra que la vocación de servicio, el liderazgo y la disciplina no dependen del género, sino de la preparación, la voluntad y el compromiso.