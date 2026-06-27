Sacramento, California; 27 de junio de 2026.- Con el propósito de establecer acciones coordinadas a favor de los derechos de las y los miles de migrantes michoacanos que viven en Estados Unidos, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, sostuvo una reunión con el Cónsul General de México en Sacramento, Christian Tonatiuh González Jiménez.

En este encuentro, Alfonso Martínez resaltó la importancia de fortalecer la comunicación institucional con autoridades en Estados Unidos, debido a la gran comunidad migrante que vive en ese país.

Reunidos en la sede del consulado mexicano, Alfonso Martínez, destacó que en Estados Unidos radica una población de casi 4 millones de michoacanos siendo California una de las entidades de la Unión Americana que mayor número recibe.

Alfonso Martínez y Christian Tonatiuh González coincidieron en mantener estrecha coordinación, por ello, el Cónsul Mexicano le extendió al presidente de la capital de Michoacán una invitación para que participe en futuros eventos cívicos y culturales que se lleven a cabo en Sacramento.