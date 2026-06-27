Ciudad de México, 27 de junio de 2027- ¡Desde el Partido del Trabajo, hacemos un llamado a la unidad en Michoacán. Nuestra entidad es tierra de historia, de lucha y de un pueblo con mucha dignidad. Aquí la patria se construye desde el corazón de su gente”, expresó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del PT en el Congreso local.

Lo anterior lo mencionó el congresista, tras haber acompañado de manera conjunta con la dirigencia estatal y nacional de su partido, así como con las y los legisladores petistas, al senador con licencia, Raúl Morón Orozco, a la entrega de su nombramiento como Coordinador de Afiliación del PT Michoacán.

“Hoy más que nunca, ningún interés personal ni de grupo, por legítimo que sea, puede estar por encima del gran proyecto de la transformación. Por eso, decimos que en esta ruta nos necesitamos todos, nadie sobra, porque todos somos parte de este movimiento histórico que tiene como principal objetivo servir al pueblo”, añadió Reyes Galindo.

El líder de la bancada legislativa del PT en Michoacán, dijo que existe una gran confianza en que el proceso interno será transparente, de respeto y se desarrollará como un verdadero ejercicio democrático, en el que la mayor autoridad de decisión sea la voluntad ciudadana.

“En el Partido del Trabajo, refrendamos nuestro compromiso al fortalecimiento de la organización y la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación, por eso, con trabajo en equipo y la cercanía con la ciudadanía, seguiremos consolidando la presencia del PT en el estado para seguir sirviendo al pueblo de Michoacán. ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada!”, concluyó el diputado por el Distrito 22 de Múgica.