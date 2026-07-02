Pátzcuaro, Michoacán, 2 de julio de 2026.- Pátzcuaro continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes y confiables del país al ser una de las excepciones incluidas por el Gobierno del Reino Unido en su actualización de recomendaciones de viaje para Michoacán, emitida con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la información oficial, el Pueblo Mágico de Pátzcuaro quedó exento de la recomendación de evitar viajes no esenciales al estado, al igual que sus principales accesos por las autopistas 14D y 15D. También fueron considerados seguros los traslados en lancha hacia las islas del Lago de Pátzcuaro, fortaleciendo la confianza de quienes visitan este emblemático destino.

Este reconocimiento refleja el trabajo coordinado que se realiza para mantener a Pátzcuaro como un municipio ordenado, con condiciones que permiten a turistas nacionales e internacionales disfrutar de su riqueza cultural, gastronómica, artesanal y natural en un ambiente de tranquilidad.

El Gobierno de Pátzcuaro, encabezado por el presidente municipal Julio Arreola, mantiene acciones permanentes de coordinación con las autoridades estatales y federales para reforzar la atención al turismo y garantizar una estancia segura durante esta temporada de alta afluencia de visitantes.

Con su patrimonio histórico, tradiciones vivas y la calidez de su gente, Pátzcuaro continúa posicionándose como uno de los principales destinos de México, listo para recibir a quienes desean vivir la experiencia del Mundial 2026 en un entorno de cultura, historia y hospitalidad.