Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- Con el propósito de proteger la salud de las y los michoacanos durante las próximas celebraciones guadalupanas, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) llevó a cabo un operativo sanitario en la Calzada Fray Antonio de San Miguel y zonas aledañas, donde se supervisaron más de 60 puestos de comida semifijos instalados con motivo de estas festividades.

Personal de la Coepris inspeccionó el cumplimiento de las buenas prácticas de higiene en la preparación y venta de alimentos, con especial énfasis en el manejo higiénico de los insumos, uso adecuado de utensilios, conservación de alimentos y medidas de limpieza en las áreas de trabajo, con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Como parte de este operativo, se realizó la entrega de cubrebocas, cofias y plata coloidal a las y los comerciantes, insumos que contribuyen a fortalecer la higiene en los puestos de venta y disminuir el riesgo de contaminación, garantizando condiciones seguras para consumidores y visitantes.

La Coepris Michoacán invita a la ciudadanía a contribuir con el cuidado de la salud pública y denunciar cualquier acto, producto o servicio que represente un riesgo sanitario, a través del correo oficial: denuncias.coepris@salud.michoacan.gob.mx

Con estas acciones, la SSM refrenda su compromiso con la protección de la salud y la vigilancia permanente durante eventos y concentraciones masivas, priorizando el bienestar de la población michoacana.