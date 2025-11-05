Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2025.- Como parte de las acciones del Mes de la Salud Reproductiva, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevará a cabo una jornada gratuita de vasectomía sin bisturí del 10 al 14 de noviembre de 2025, en el Centro de Salud de Morelia “Dr. Juan Manuel González Urueña”, ubicado en Benito Juárez 225, Centro.

Los interesados en participar en esta jornada deberán agendar previamente su cita, a través de WhatsApp al número 443 100 4870 en un horario de 7:00 a 14:00 horas.

El día del procedimiento deben acudir a la cita con copia de INE y CURP para ser entregadas en el área de Trabajo Social, presentarse bañados, con los genitales rasurados, vistiendo un bóxer ajustado (tipo licra) y haber desayunado. Se recomienda asistir acompañado por una persona adulta.

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, seguro y de rápida recuperación, que no requiere hospitalización y garantiza el derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número de hijos que se desean tener.