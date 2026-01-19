Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realizó la tercera procuración multiorgánica de este 2026, en el Hospital General “Dr. Pedro Daniel Martínez” de Uruapan.

De acuerdo con el reporte del Consejo Estatal de Trasplantes (Coetra), el donante fue un paciente de 37 años de edad con traumatismo craneoencefálico por accidente en motocicleta, por lo que sus familiares tomaron la decisión de regalar vida a través de sus riñones.

Gracias a la voluntad de la familia se logrará mejorar la calidad de vida de dos pacientes en lista de espera por un riñón, uno originario de Uruapan de 60 años de edad, quien será trasplantado por un grupo multidisciplinario de la unidad médica en donde se realizó la procuración.

El otro riñón fue trasladado a la capital michoacana, para ser trasplantado a un hombre de 30 años en el Hospital General “Dr. Miguel Silva” de Morelia. Ambos receptores se encuentran bajo vigilancia médica estrecha para monitorear su evolución clínica, con el objetivo de que completen su recuperación de manera satisfactoria en compañía de sus familias.

Al cierre del 31 de diciembre de 2025, el registro estatal contabiliza a 146 personas en lista de espera para recibir un trasplante de riñón o córnea, lo que subraya la importancia de fortalecer la cultura de la donación de órganos en Michoacán.