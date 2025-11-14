Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de dotar a la comunidad escolar de conocimiento preventivo y las vías de apoyo directo sobre los daños que causa el consumo de drogas, más de 200 alumnos y 50 padres de familia recibieron una jornada informativa que incluyó juegos didácticos y conferencias.

Personal de la Dirección de Salud Mental y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Coepris) orientó a la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Federal 3 “Francisco J. Mujica” de Morelia, sobre los daños que causa el consumo de drogas, alcohol y tabaco.

Un componente crucial del evento fue la difusión de los servicios de ayuda profesional disponibles en el estado tales como las líneas de ayuda Hablemoos que pueden contactar a través de los teléfonos 44 33 15 90 37 y 44 33 14 16 17, y la Línea de la Vida nacional 800 911 2000 para solicitar apoyo en salud mental y adicciones.

También se informó sobre la existencia de los cinco Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de Michoacán, ubicados en Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Zamora y Lázaro Cárdenas, donde se ofrece tratamiento y acompañamiento gratuito.

Con acciones como estas, la SSM promueve entornos escolares saludables y la atención oportuna a la salud mental de la juventud michoacana.