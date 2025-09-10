Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se conmemora el 10 de septiembre de cada año, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realiza actividades para reducir el estigma y la discriminación de personas que reciben atención psicológica o psiquiátrica.

A través de talleres y conversatorios, los jóvenes podrán hablar abiertamente sobre salud mental y herramientas de autocuidado durante la jornada “Salva Arte”, el día de hoy a partir de las 12:00 horas en la Casa Natal de Morelos, ubicada en Corregidora 113, Centro, donde además se realizará una presentación musical de Daniel Méndez Juárez.

Posteriormente a las 16:00 horas, se brindará el taller denominado “Bordar para sanar”, en la sala de lectura de la Casa Natal de Morelos y a las 18:00 horas, se presentará la obra teatral “Prohibido suicidarse en primavera”, en el Teatro Stella Inda. Estas son solo algunas de las actividades que concluirán hasta el 12 de septiembre. Las sedes se pueden consultar en el siguiente enlace https://salud.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/09/PROGRAMA_SEPT_10_2025_1.pdf

El propósito es impulsar la participación de las instituciones educativas como espacios clave para la prevención del suicidio y para fomentar una cultura de autocuidado de la salud mental entre los adolescentes.

Esto debido a que en México el suicidio se considera un problema de salud pública que requiere atención urgente y estrategias preventivas desde múltiples frentes, siendo los jóvenes de 15 a 29 años son los más vulnerables. Por eso la SSM pone a disposición de la población su línea telefónica de atención psicológica Hablemoos, en los teléfonos 443 314 1617 y 443 315 9037, disponibles las 24 horas del día, donde se les brinda apoyo emocional y orientación.