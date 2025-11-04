Huetamo, Michoacán, 4 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) inauguró una nueva clínica de heridas en el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Huetamo, un servicio que mejorará significativamente la calidad de vida de los habitantes de la región de Tierra Caliente.

Este nuevo espacio está diseñado para ofrecer manejo integral y especializado a pacientes con heridas crónicas, agudas, quemaduras, úlceras por presión, pie diabético, pacientes portadores de estomas (como colostomías o ileostomías) y heridas traumáticas por accidentes.

El personal brindará atención a los pacientes empleando técnicas y materiales de última generación para acelerar la cicatrización y prevenir complicaciones. Adicionalmente, ofrecerá orientación sobre el cuidado adecuado de las heridas en casa, fomentando la autonomía del paciente y la reducción de reingresos hospitalarios

Anteriormente, los pacientes de Huetamo y municipios aledaños debían trasladarse a Morelia u otros centros urbanos para recibir esta atención especializada, lo que implicaba n impacto significativo en la economía de las familias.

Con esta inauguración, la SSM acerca los servicios de salud de alta especialidad a la población y reitera su compromiso de garantizar una atención humana y con los más altos estándares de calidad.